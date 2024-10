Cruzeiro garante um brasileiro na final da Sul-Americana

O Cruzeiro tomou conta do começo do jogo e pareceu que não teria dificuldade em superar o Lanús que, no entanto, logo equilibrou as ações, exigiu duas defesaças de Cássio, fez gol anulado por impedimento e ainda atingiu a trave mineira.

No fim do primeiro tempo, porém, o Cruzeiro retomou o predomínio e Gabriel Verón fez a diferença, ao também acertar a trave argentina e ao causar o 1 a 0, aos 45 minutos, quando cavou e obrigou o goleiro a dar rebote para Kaio Jorge abrir o marcador.

Como os brasileiros começaram ainda mais perigosos no segundo tempo, cada escanteio era precedido de chuvas de objetos.