A bola fora de ouro

POR JOÃO BATISTA FREIRE

Rodri é sempre bom jogador. Vini Jr. é, por vezes, espetacular. Sou adepto do espetáculo. Meu voto, se eu fosse da comissão, só pensando no futebol, seria para Vini Jr.

Vamos, porém, ao outro lado da questão. Rodri é a vitória do branco, do europeu, do Norte Global, do eficiente, do regular, da estatística, da lógica, sobre o preto, o artista, o irreverente, o mal-comportado, o irregular, o Sul Global, o latino-americano.