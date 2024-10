Vasco faz 30 minutos primorosos e cola no Bahia

Sabe o que o Botafogo fez com o Peñarol no segundo tempo no Nilton Santos?

Pois o Vasco fez igual com o Bahia nos 30 primeiros minutos em São Januário.

Enfiou 3 a 0, sem Vegetti, com Payet gigante, autor de dois gols, e deixou os baianos atônitos, meio sem saber onde estavam.