O Palmeiras jantará líder; dormirá como tal?

Fortes emoções na casa verde!

Em belo espetáculo, o Palmeiras saiu na frente do Fortaleza, aos 28 minutos, com pênalti contestado, mas verdadeiro, e convertido por Raphael Veiga, para fazer seu centésimo gol com a camisa alviverde. Titi empurrou Flaco López na área e o VAR, corretamente, não se meteu.

O jogo estava equilibrado e equilibrado continuou até que, aos 38, bola mal afastada pela defesa paulista caiu nos pés de Hércules que mandou uma bomba de fora da área para empatar.