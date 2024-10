Inter ganha do Grêmio por 1 a 0 e foi dramaticamente de pouco

Wesley só não fez duas coisas no primeiro tempo do Gre-Nal: não fez chover na bela tarde de sol no Beira-Rio e gols.

De chuva não precisava e os gols foram evitados duas vezes pelo goleiro Marchesín

De resto, o Grêmio até começou melhor com pressão na saída de bola, fez Rochet trabalhar uma vez, mas depois cedeu e tratou de se defender do envolvente toque de bola colorado que, no entanto, não conseguia finalizar.