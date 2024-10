As Brabas não serão hexacampeãs da Libertadores

Por causa deste VÍDEO as Brabas corintianas não serão hexacampeãs da Libertadores.

Porque a máfia que há décadas comanda a Conmebol, com diversos presidentes presos, é extremamente vingativa.

O próprio Corinthians já foi vítima disso, em 2012, quando, por causa do episódio da morte do menino boliviano Kévin Spada por um sinalizador atirado por torcedor corintiano no jogo contra o São José, de Oruro, no torneio continental daquele ano.