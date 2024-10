São Paulo passa com autoridade pelo Vasco

No Brinco de Ouro da Princesa o São Paulo estava completo em busca de se reaproximar do G4 e o Vasco também, mesmo com o Galo pela frente, no sábado, pelas semifinais da Copa do Brasil.

O Tricolor e seu pacto por vaga na Libertadores teve a felicidade de logo aos 8 minutos o goleiro Leo Jardim aceitar entre as pernas o arremate da entrada da área de Luciano.

O Vasco pouco incomodou daí para frente, a não ser uma vez quando Coutinho desperdiçou ótima chance de gol.