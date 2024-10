Itaquera viverá noite de homenagens a Washington Olivetto

A família toda de Washington Olivetto estará amanhã em Itaquera para ver Corinthians e Athletico.

E certamente viverá um turbilhão de emoções.

Por iniciativa do publicitário Cássio Brandão, o maior colecionador de camisas do Corinthians no planeta, com a adesão do marketing do clube, haverá um bandeirão no setor Leste do estádio com a imagem dele, a mesma que estará, em patchs, nas camisas do time.