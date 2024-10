A novidade é as Brabas vencerem, mas com sofrimento

Dominaram o Boca Júnior no primeiro tempo todo, mas pouco produziram diante da sólida defesa argentina.

Pior: levaram uma bola na trave.

O segundo tempo seguia no mesmo diapasão até que Gabi Zanotti, aos 59 minutos, marcou um golaço de voleio para forçar o Boca a sair da retranca.

O Corinthians esteve mais perto do segundo gol que o Boca de empatar.

Prepare-se para sofrer também na final, contra as colombianas do Santa Fé ou Independiente del Valle, do Equador.