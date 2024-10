Aos que defendem a convocação de quem joga no Brasil a vitória valeu demais





A magra e sofrida vitória sobre a fraca seleção chilena, em Santiago, de virada por 2 a 1, com gols dos botafoguenses Igor Jesus e Luiz Henrique, no fim de cada um dos tempos, significou reforço à tese de que os jogadores que atuam no Brasil devem ter preferência.

