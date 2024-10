Um presente de grego em Wembley

Venceram porque foram melhores no primeiro tempo em Wembley, abriram o placar no começo do segundo e souberam manter a vantagem até os 86 minutos, além de ameaçar em contra-ataques o segundo gol, com dois gols anulados por impedimento.

Bellingham empatou com um golaço, mas, aos 93, Pavlidis fez justiça e marcou o 2 a 1 para dar a vitória inédita.

Os dois gols em meio a um batalhão de zagueiros batendo cabeça.

No gol marcado pelo centroavante do Benfica, Pavlidis, o time homenageou Baldock, 31 anos, encontrado ontem morto na piscina de sua casa.

Com o que os gregos assumiram o primeiro lugar do Grupo 2 da divisão B da Liga das Nações.

Os ingleses jogaram com o que tinham de melhor e mais uma vez demonstram como a qualidade da Premier League, invadida por forasteiros, não se transmite por osmose.