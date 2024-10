Botafoguenses viram para o Brasil

Antes do apito inicial no Chile, a Seleção Brasileira estava na incômoda situação de não integrar o grupo dos seis que se classificam automaticamente para a Copa do Mundo de 2026.

As duas seleções que vestem amarelo tinham decepcionado: a Colômbia ao perder a invencibilidade para a Bolívia, por 1 a 0, na altitude boliviana, e o Equador ao só empatar, em casa, sem gols com o Paraguai.

Além do mais, a Argentina, com Messi e tudo, fora de casa, também ficou no empate com a Venezuela, por 1 a 1.