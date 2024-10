As seleções se enfrentam em clima democrático nos dois países. Mas há 39 anos…



O avião veio do Rio, parou em São Paulo e seguiu para Santiago. Estava vazio.

A seleção brasileira ia jogar amistoso contra a chilena, como preparativo para as eliminatórias da Copa de 86.

Era maio de 1985, e o Chile ainda vivia sob a feroz ditadura do general Augusto Pinochet.

