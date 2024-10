O que aconteceu no sábado à noite em Itaquera foi tremenda maldade com a Fiel



Que a direção do Corinthians merece passar por todos os perrengues que tem passado, e passará, é mais que merecido, é didático, é exemplar.

Nem é preciso listar aqui todos os seus malfeitos e os malfeitores, tão conhecidas são as barbaridade cometidas.

A Fiel torcida não tem nada a ver com isso.