O que deu na cabeça de Marçal?

Até ontem, havia quem julgasse Pablo Marçal mais inteligente, mais simpático, mais sedutor e bem-sucedido que Jair Bolsonaro.

De fato, ele mostra rapidez de raciocínio que Bolsonaro não tem, é capaz de ser agradável quando quer, como o ex-presidente não consegue, e suas fraudes empresariais tiveram mais sucesso que as rachadinhas com os milicianos do ex-capitão excluído do Exército.

No sábado à noite, porém, Marçal revelou-se um quadrúpede, desses que pastam no cimento.