Botafogo abre vantagem importante sobre o Palmeiras

O primeiro tempo em Curitiba trouxe duas e apenas duas boas notícias ao Botafogo: com passe precioso de Savarino, aos 14 minutos, Igor Jesus bateu cruzado e fez 1 a 0; a segunda boa notícia foi recebida no intervalo: o Palmeiras só empatava com o Bragantino, em Bragança.

Porque o Glorioso não fez bons 45 minutos iniciais contra o preocupado Athletico Paranaense, ao errar seguidas saídas de bola e apenas dar a sorte de que a pontaria do adversário estava descalibrada.

Assim que o segundo tempo começou Luiz Henrique teve enorme chance para ampliar, mas Micael fez enorme defesa.