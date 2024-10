Os exageros depois da vitória do Flamengo

Que a torcida do Flamengo tenha ficado feliz com a vitória sobre o Corinthians é mais que merecido.

Que o Flamengo de Filipe Luís tenha sido bem melhor que o de Tite é igualmente óbvio.

A sinergia entre o treinador, a Nação e seus ex-companheiros está na origem do desempenho, mais pela dedicação entusiasmada dos jogadores do que propriamente pela exibição, com desperdícios de gol como em tantos outros jogos sob o comando de Tite.