Brabas decepcionam na estreia da Libertadores contra o Boca Juniors

As Brabas estrearam na Libertadores, em busca do pentacampeonato, contra o Boca Juniors, com uma atuação no primeiro tempo simplesmente abaixo da crítica

Por mais que o time não lembre nem de longe os de anos recentes, como o do ano passado, hoje exagerou no Paraguai.

A única oportunidade criada de gol aconteceu já aos 41 minutos e os erros de passes concorreram com os acertos.