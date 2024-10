O ciclo vicioso da guerra sem fronteiras

Gaza varrida do mapa, com mais de 50 mil civis trucidados, exige a reação do Hezbolah e o Líbano paga a conta, pelo ar e pela terra.

Aí entram os iranianos e bombardeiam Israel, cujos civis que odeiam Netanyahu voltam a viver tempos de horror.

Ao fundo, os Estados Unidos.

Que se dobram à indústria armamentista e ao capital que lucra com a barbárie sobre crianças, mulheres e homens, a milhares de quilômetros de distância.

E o mundo inteiro fica à espera do pior, de uma Terceira Grande Guerra Mundial, nuclear, que pode ser o fim da espécie, esta mesma que queima as florestas, polui as águas, espalha fome e briga feito animais.

Pela grana ou por malditos deuses impiedosos.