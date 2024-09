Os protestos constrangedores de Corinthians e Vasco contra a CBF

Que a CBF não tem credibilidade alguma é chover no molhado.

Pedrinho, o presidente do Vasco, ao dizer que a entidade "perde completamente a credibilidade" ao mudar as datas das semifinais da Copa do Brasil apenas revela que ele achava que ainda restava alguma.

Já a nota do Corinthians quando afirma que a "atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro", demonstra acreditar na mesma patacoada, como se houvesse alguma credibilidade.