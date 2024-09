Brasileiros terão duas decisões contra os campeões mundiais na Sula

Com 24 pontos na classificação geral da Copa Sul-Americana o Racing jogará em casa o partida de volta contra o Corinthians, com 22 graças à derrota, em Itaquera, para o Bragantino nas oitavas de final.

Hoje, no El Cilindro, o Racing fez do Furacão um ventinho inofensivo.

Com 19 segundos Almendra marcou 1 a 0 com golaço de fora da área e aos 22 minutos já estabelecia a virada para 2 a 1 no placar agregado, com gol de Adrían Martínez.