Deyverson pune o medo do Fluminense

Que a massa estimule os de casa, tudo bem, é assim no mundo todo, e foram quase 44 mil torcedores.

Mas que atemorize profissionais de clubes grandes é inaceitável.

O Galo fez isso no Maracanã contra o Fluminense e o Fluminense fez isso no Terreirão do Galo.

No primeiro tempo foi amassado, viu Fábio pegar pênalti de Hulk, levar bola na trave de Battaglia e, depois de só se defender, deu o azar de Bernard, uma tristeza nas pernas, se machucar e dar lugar a Deyverson.

Deyverson mudou o jogo e logo no começo do segundo tempo subiu mais que Thiago Silva em cruzamento de Scarpa para fazer o 1 a 0 suficiente para levar aos pênaltis.

Mas o Galo seguiu na pressão, só Fábio trabalhava enquanto Éverson assistia ao jogo, e o 2 a 0 parecia inevitável, como foi inevitável o 1 a 0 para o Fluminense no fim do jogo de ida.