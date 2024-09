A proibição das bets e o bombardeio no Líbano

O senador Omar Aziz, filho de pai palestino, propõe a retirada dos sites de apostas como medida protetora contra a epidemia de jogatina que assola o Brasil.

A intenção é das melhores, e o resultado, infelizmente, não será nenhum.

Assim como o apelo da ONU para que o governo terrorista de Israel pare com a escalada de violência, agora também no Líbano, com mais mortes da população civil a pretexto de combater o Hezbollah.