Palmeiras não larga o pé do Botafogo

O Palmeiras só tinha motivos para agradecer ao antigo CEO da SAF do Vasco, que vendeu o jogo que deveria ser em São Januário e era disputado no Mané Garrincha, de gramado novo, aparentemente bom e público dividido, com mais de 62 mil torcedores, recorde nacional em 2024.

Agradecia também à CBF que permite a falta de isonomia no campeonato que organiza.

No domingo que vem será a vez do Corinthians agradecer, porque também jogará o Majestoso em Brasília, em vez de no Morumbi.