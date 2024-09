Inter joga bem, vence e assusta o G4

Se vencer os dois jogos que ainda tem a menos, irá aos 44 pontos, como o quinto colocado São Paulo, um ponto a menos apenas que o Flamengo, a quem também falta um jogo, exatamente contra o Inter.

Ainda falta fazer o jogo contra o Bragantino, pela 16ª rodada, em Bragança Paulista, no próximo dia 25, e com o Flamengo, no Beira-Rio, sem data definida.

No segundo tempo, mais devagar, Borré fez 3 a 0, aos 27, diante de 29 mil torcedores.

A volta de Alan Patrick e a chegada do técnico Roger Machado são parte da explicação para a reação colorada.

Mais: para a óbvia melhoria do rendimento do time que será desafiada no domingo que vem, no Morumbi, contra o São Paulo.

Já o Cuiabá flerta perigosamente com o rebaixamento, em penúltimo lugar.