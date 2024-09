Reservas do São Paulo surpreendem o Cruzeiro com justiça

Cássio não está acostumado a perder do São Paulo como mandante.

Em Itaquera perdeu uma única vez e não queria perder logo no primeiro encontro no Mineirão, com quase 45 mil torcedores.

Daí que mesmo contra praticamente o time reserva do Tricolor ele teve de se virar por três vezes no primeiro tempo para evitar o 1 a 0, a terceira das defesas, em chute de Erick, quase um milagre.