A promessa e a dívida de Dorival Júnior

O treinador garantiu que a seleção estará na final da Copa; e ele, estará onde?

Ousado como nunca, porque sempre preferiu a prudência, Dorival Júnior saiu do arroz com feijão de suas declarações e partiu para ousado vatapá, carregado de dendê e pimenta.

Não revelou a receita, apenas garantiu que quando o prato sair do fogo o Brasil estará na final da Copa do Mundo de 2026, a ser disputada em Nova Iorque, no dia 19 de julho.