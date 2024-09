Deputado quer proibir propaganda de sites e aplicativos de apostas em SP

O PL também determina a proibição de exibição de propaganda de sites e aplicativos de apostas pela administração pública direta ou indireta em qualquer evento, serviços contratados ou propaganda institucional em rádio, tevê ou redes sociais.

Os contratos em vigor que envolvam a comunicação mercadológica, não poderão, ao seu término, ser renovados.

A iniciativa parlamentar estabelece ainda que a Secretaria da Saúde do Estado deve promover campanhas contínuas de conscientização sobre os riscos relacionados ao uso dos sites e aplicativos, com especial atenção à população jovem do estado de São Paulo.

Institui em todo mês de setembro, período dedicado à prevenção do suicídio, a Semana de Conscientização Quanto à Prevenção de Dependência em Apostas.

Autoriza o estado a criar mecanismos de arrecadação sobre os sites ou aplicativos de apostas, a fim de recolher fundos suplementares para financiar as ações de saúde, prevenção e tratamento dos viciados em jogos.

Para o deputado Simão Pedro a regulamentação da publicidade de sites e aplicativos de jogos de apostas é fundamental para mitigar as graves consequências sociais e de saúde, já apontadas em estudos nacionais e internacionais citados no teor do projeto, ocasionadas pelo incentivo ao uso destas plataformas.