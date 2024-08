Você ficaria na sala com um cachorro louco?

Agosto é chamado de mês do cachorro louco porque é a época, por causa do frio, em que as cadelas ficam no cio e os machos perdem as estribeiras pelos acasalamentos.

Eis que os três candidatos que lideram as pesquisas para a prefeitura de São Paulo desistiram de comparecer aos debates com o tresloucado Pablo M, de mentiras.

Fizeram muito bem.