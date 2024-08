O que falta acontecer na vida corintiana na 23ª rodada

O Vitória recebe o Cruzeiro nesta noite, às 20h, no Barradão e se empatar devolve o Corinthians à zona do rebaixamento.

É o que falta na vida alvinegra depois do empate com o Fluminense desfalcado, do empate do Cuiabá com o Galo em BH, do empate do Criciúma no último minuto com o Vasco e da vitória do Juventude sobre o Athletico em Curitiba.

Lembremos: o Corinthians só está mesmo na frente do lanterna Atlético Goianiense.