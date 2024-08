Flaco López é forte!

Em seguida, aos 17, tensão, drama, com Patryck estendido no gramado, ambulância em campo, Allan Franco no lugar dele fora da cota das substituições pela emergência, mas nada mais importava além do estado de saúde do atleta.

Em cinco minutos Patryck foi retirado do estádio, rumo ao hospital.

O jogo voltou com a mesma intensidade a tal ponto que permitiu supor estar o profissional já melhor, lúcido, o que se confirmou logo depois.

Estêvão, com bela atuação, deu lugar a Felipe Anderson, Aníbal Moreno substituiu Zé Rafael e Vanderlan entrou no lugar de Caio Paulista.

A tempo de verem Ferraresi cruzar, André Silva tocar e Luciano empatar, aos 26: 1 a 1.

O empate durou pouco, porque, aos 30, Fellipe Anderson roubou de Alan Franco e a bola acabou com Lázaro que finalizou para Rafael defender apenas parcialmente: 2 a 1. Dava para pegar. E o que o goleiro não fez, o VAR cometeu: Flaco, em impedimento, foi considerado como participante do lance e o gol foi anulado sob coro de "vergonha" na casa verde.