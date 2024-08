VAR ajuda e Bahia elimina a vítima Botafogo

O Botafogo jogava melhor que o Bahia na Fonte Nova, sem correr riscos, embora, também, sem criar maiores riscos.

Aí, já no fim do primeiro tempo, em lance na frente do assoprador de apito e sem que ele marcasse coisa alguma, Grégore atingiu Arias, o VAR intervencionista chamou o homem sem personalidade e ele expulsou o botafoguense.

Aí até John Textor tem o direito de chamar a polícia.