Na gaveta (à procura do meião do Flamengo)

NA GAVETA



POR LUIZ GUILHERME PIVA



Procurando meu meião do Flamengo para usar no jogo de hoje, deparei na gaveta, entre roupas e papéis, com uma charge do Ziraldo, publicada às vésperas da final entre Flamengo e Liverpool, em que um torcedor grita "Men, go!" apontando em direção a Tóquio, e revi mentalmente os lances que deram o título ao Flamengo e consagraram Zico, que pouco mais de seis meses depois brilhou na Copa do Mundo da Espanha, na seleção brasileira exaltada por todo o mundo, mas que foi eliminada pela Itália por 3 X 2 e em cujo vestiário, depois da partida, o zagueiro Juninho entrou e, vendo todos calados e deprimidos, gritou "Pessoal, o jogo é amanhã ; hoje foi só um sonho!", e ele chorou muito ao contar isso num programa de TV anos depois, dizendo que sua glória naquele dia tinha sido ao menos ficar no banco de reservas pela primeira vez na Copa, mesmo sendo titular na Ponte Preta, time para o qual minha filha, ainda pequena, dizia torcer, e nunca soubemos o motivo, talvez por alguma coincidência sonora com as histórias que ela lia, entre as quais as do Ziraldo, que um dia autografou para ela um livro em que ele diz que "Mãe é capaz de achar numa gaveta uma meia que não está lá" - e então me dei conta de que eu nunca mais acharia o meião e de que o jogo de hoje era apenas um sonho, porque o jogo de verdade ocorreu há muito tempo, há muitos e muitos anos, bem antes de o Flamengo embarcar para Tóquio.

______________________________________

Luiz Guilherme Piva publicou "Eram todos camisa dez" e "A vida pela bola" - ambos pela Editora Iluminuras