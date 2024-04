O Tricolor carioca não é o gaúcho e ganha dos chilenos

O Grêmio conseguiu perder para o Huachipato em Porto Alegre por 2 a 0, placar do primeiro tempo.

Fora do Chile quase ninguém sabe quem é o Huachipato — e o mundo sabe quem é o Colo-Colo.

Pois o Fluminense o recebeu no Maracanã e o derrotou por 2 a 1, com gols de Marquinhos, logo no começo do jogo, e de Cano, o do 2 a 1, no segundo tempo.