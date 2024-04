Nota de falecimento

Prestes a completar dez anos de vida, desaparece o aplicativo Almanaque do Timão, do jornalista e pesquisador Celso Unzelte.

Morre por falta de apoio, principalmente do clube, incapaz de entender a importância da ferramenta, única no mundo, atualizada a cada um dos mais de 6.000 jogos do Corinthians, com fichas sobre todos os cerca de 1.500 jogadores e 150 treinadores que passaram pela agremiação.

Unzelte cansou de dar murro em ponta de faca para manter o aplicativo, cuja assinatura não passava de 15 reais por ano.