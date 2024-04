Quando uma criança sorri o futebol vale a pena

Era uma criança. Não tinha sequer oito anos. Chinelo de dedo, calção azul e a camisa amarela da CBF. Percebi sua iniciativa de olhar por todos os ângulos o meu telefone celular. Eis que o garoto tomou coragem, olhou fixamente no meu olho e perguntou:

- Tio, quanto está o jogo?

Não pensei duas vezes e respondi aquilo que dizia a tela: 2 a 0 para o Palmeiras. O resultado assegurava o título para a equipe de Abel Ferreira.

A reação foi imediata. Aquela criança mirrada, mas com sorriso escancarado transformou o corredor do supermercado em uma arquibancada. Pulava, sorria, comemorava e gritou tanto que a mãe pediu para que se acalmasse. Deitou em cima de uma caixa com vários pacotes de arroz. E sonhava.

A fila andou, o garoto sumiu e a cena não saiu da minha mente. Olho no jogo e no avanço da fila. Quando a atendente de caixa estava prestes a me chamar o menino surgiu de novo, olhou no meu rosto e questionou:

-Tio, faltam quantos minutos?