Mais três imperadores do meio de campo

Nos acostumamos a ver nos últimos anos dois europeus fantásticos como jogadores de meio de campo: o croata Luka Modric, 38 anos, e o belga Kevin De Bruyne, 32.

O craque do Real Madrid estaria em fim de carreira que parece eterna, o do Manchester City tem ainda muita lenha para queimar e ambos deverão se encontrar, pelo menos no segundo tempo, amanhã no Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Champions, às 16h, com transmissão pelo SBT e, na TV fechada, pela TNT, além do streaming da Max.

De uns tempos para cá, no entanto, outros dois gênios, que estarão no jogaço, brilham e brigam por atingir o topo do pódio de melhor jogador do Planeta Bola: o cidadão espanhol Rodri, 27, e o madridista inglês Jude Bellingham, 20.