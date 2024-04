A farra não acabou e a festa continua

A tristemente célebre frase sobre o fim da farra, que saiu da boca maldita e do cérebro sem neurônios do cartola corintiano, estava devidamente desmoralizada já no dia em que foi dita, pois a credibilidade do autor é menor que zero.

O descerebrado referia-se ao Flamengo e ao Palmeiras, os papões de quase tudo nos últimos anos e os ameaçava ao dar bom dia a cavalo e comer mosca.

Para piorar, decididos os estaduais, as festas de quem tem feito as farras continuaram borbulhantes e barulhentas.