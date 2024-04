Enfim, o dia do Vitória chegou na Bahia

Como na ida, na volta, agora na Fonte Nova vestida em três cores, o Ba-Vi não decepcionou.

Na Boa Terra em que há anos só dá PT no governo do estado, aos 13 minutos, o Vitória estabeleceu 4 a 2 no placar agregado, com Wagner Leonardo, ao pegar rebote do goleiro Marcos Felipe de chute de Alerrandro.

O Bahia foi à luta no bafo da massa e Éverton Ribeiro empatou com uma varada sensacional depois de grande jogada de Biel na linha de fundo, em contra-ataque armada por Marcos Felipe, aos 19.