Flamengo ganha o 38º título, o mais fácil de todos

O Flamengo jogava a passos de cágado e o Nova Iguaçu aceitava de bom grado não levar outra quase goleada.

Nem bem o segundo tempo começou e Cebolinha manteve sua disputa particular com as traves, ao acertar a da esquerda.

O tempo passava e o Flamengo ia levando o 38º título estadual, o mais fácil de sua história.

Para não ficar tão chocho, Bruno Henrique entrou no lugar de Cebolinha e, em seguida, ensinou ao companheiro como fugir das traves, ao bater de primeira o passe de Ayrton Lucas da linha de fundo, com enorme esforço para evitar que a bola saísse, e marcar um golaço, no ângulo, diante de mais de 67 mil torcedores.

Pronto, a festa estava completa, tinha até gol, faltava só o Gabi, mas quem mandou ser marrento?