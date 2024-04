Endrick comanda a festa do tricampeonato

Mas não é o que o experiente goleiro João Paulo se assustou com o jovem Endrick em jogada perdida e o derrubou na área?

Raphael Veiga fez 1 a 0, aos 32 minutos.

Dizem que detalhes decidem títulos.

O vacilo de João Paulo pode ter sido o tal detalhe decisivo.

Se bem que detalhe mesmo é Endrick, a diferença do clássico no primeiro tempo, além do habitual intervencionismo do VAR em lance de pênalti que, não marcado como aconteceu no momento, jamais seria erro flagrante.

Richard Rios veio para o segundo tempo no lugar do amarelado Zé Rafael, porque o seguro morreu de velho.