Nos pênaltis, Ceará é campeão e empata com o Fortaleza

E foi o Vozão quem saiu na frente, com uma varada sensacional de Saulo Mineiro, aos 2 minutos do segundo tempo, diante se 57 mil torcedores, com as duas torcidas.

Lucero empatou dez minutos depois, mas, aos 16, o Tricolor do Pici ficou com dez jogadores com a expulsão de Bruno Pacheco.

Daí em diante quase só deu o alvinegro, da Série B, mas nem aí para o patamar mais elevado do rival.

Jogar pelos pênaltis foi o que restou ao time de Vojvoda e os pênaltis vieram depois do 0 a 0 no jogo de ida.

E começou a batalha dos goleiros João Ricardo e Richard.

O Fortaleza lutava pelo 47º título e o Ceará pelo 46º. Equilíbrio é o nome disso.