Grêmio é hepta pela 2ª vez!

No primeiro ataque do Juventude, aos 5 minutos na casa gremista pulsante, o time de Caxias do Sul saiu na frente com Gilberto ao aproveitar dividida com o goleiro gremista.

O Grêmio demorou a se equilibrar, foi tomando aos poucos o comando da decisão gaúcha em busca de seu segundo heptacampeonato seguido, 56 anos depois e, nos derradeiros minutos ainda do primeiro tempo, virou com gols de Cristaldo e Diego Costa: 2 a 1.

O jogo foi disputado em modo pega pra capar, só para variar, entre dois times de Série A.