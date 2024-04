A lei proíbe, mas TVs querem entrar nas apostas esportivas no Brasil

Embora o artigo 18, da Seção 2, do Capítulo 5, da lei que regulamentou as apostas esportivas seja claro no sentido de que "É vedado ao agente operador, bem como às suas controladas e controladoras, adquirir, licenciar ou financiar a aquisição de direitos de eventos desportivos realizados no País para emissão, difusão, transmissão, retransmissão, reprodução, distribuição, disponibilidade ou qualquer forma de exibição de seus sons e imagens, por qualquer meio ou processo', empresas de comunicação têm manifestado interesse em se habilitar no mundo das bets.

Segundo fontes do governo brasileiro, empresas que controlam o Cartola FC, a Kwai e a ESPN estariam entre elas.

Nos Estados Unidos a ESPN BET já faz sucesso e não será surpresa se estender a operação à filial brasileira.