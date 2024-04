São Paulo ou Galo: quem salvará a Pátria na 1ª rodada da Libertadores?

O campeão continental Fluminense ficou no 1 a 1 com o fraco Alianza, em Lima, no Peru; o Flamengo, favoritaço ao título, saiu na frente e permitiu o empate ao colombiano Millonarios, na suportável altitude de Bogotá, e outro favorito, o misto do Palmeiras, saiu atrás e buscou o 1 a 1 em Buenos Aires, contra o San Lorenzo, no melhor dos jogos.

Hoje Atlético Mineiro e São Paulo completam a participação brasileira na rodada inaugural da Libertadores.

O Galo, às 19h, com transmissão da ESPN, enfrentará o Caracas, 11º colocado no Campeonato Venezuelano, 10 jogos, duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas e de treinador estreante por causa da má campanha.

Os mineiros na segunda partida sob o comando de Gabriel Milito provavelmente mais preocupado em desfazer a má impressão com o empate no jogo de ida da decisão estadual é capaz de também poupar titulares como fizeram Grêmio e Palmeiras.

E o São Paulo vai enfrentar o Talleres, em Córdoba, na Argentina, às 21h, também na ESPN, jogo duríssimo contra o segundo colocado em seu grupo no torneio Apertura do Campeonato Argentino.

Aos dois, Atlético e São Paulo ou, ao menos, a um deles, caberá o papel de salvar a cara do futebol brasileiro, embora não haja razão para otimismo.