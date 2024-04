Palmeiras arranca empate, quase perde e quase vence

Ao se lançar todo, o Palmeiras concedeu dois ataques aos 77 e 78 minutos: um terminou com uma bomba no travessão e outro na ruindade do atacante que mandou o 2 a 0 nas alturas.

O castigo veio a cavalo, isto é, a Piquerez, que havia entrado no lugar de Vanderlan, aos 8, e empatou com cobrança perfeita de falta: 1 a 1.

O misto já quente dos brasileiros funcionava e Luan substituiu Lázaro, aos 83.

Dava para virar.

Quase virou em chute de Flaco e grande defesa do goleiro, aos 86, ao desviar a bola que ainda bateu na trave portenha.

Diga-se que o placar já exprimia o jogo e que a vitória palmeirense não seria injusta pelo segundo tempo, apesar das duas chances criadas pelos argentinos que, uma delas aproveitada, liquidaria o jogo.