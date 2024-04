O Bolsotextor denunciará a Conmebol?

O que permitirá ao dono da SAF do Botafogo, o boquirroto bufão John Textor denunciar a confederação sul-americana pelo pênalti marcado para o Júnior Barranquilla, sexto colocado no Campeonato Colombiano, no 10° minuto, cometido por Hugo com o braço um pouco mais aberto do que deveria.

Quem sabe os detetives do novo reforço botafoguense, a IA, descubra que a arbitragem chilena, VAR incluído, faz parte de uma grande armação continental para prejudicar o Glorioso.

Difícil será para ele explicar os gestos preguiçosos da defesa alvinegra que, depois do 1 a 0, tomou, aos 29 e aos 39 minutos, dois gols de contra-ataques, desses que só times amparados por desculpas esfarrapadas são capazes de tomar.

Com 3 a 0 no Nilton Santos restou rezar para que um gols providencial fosse capaz de repor o time no jogo.

E Hugo até marcou no fim do primeiro o que permitiu ao time jogar 20 minutos como se fosse capaz de complicar a vida dos colombianos.

Mas o gol não saiu, o desespero obnubila o raciocínio e nem a estreia do paraguaio Óscar Romero, irmão gêmeo de Ángel, do Corinthians, camisa 70 às costas, "dez vezes Garrincha", segundo ele mui modesto, já no fim do jogo, serviu para alguma coisa.