O Bahia defender a Democracia não é hipocrisia

POR HUMBERTO MIRANDA *

No Cartão Vermelho do dia 02 de abril, o jornalista Rodrigo Mattos fez um comentário desairoso sobre a manifestação do Esporte Clube Bahia a favor da democracia para marcar sua posição em relação aos 60 anos do Golpe Militar de 1964.

Em primeiro lugar, gostaria de informar que a imprensa baiana e parte dos produtores de conteúdo do Bahia viram com bons olhos a atitude do clube. A expectativa era de que, como de costume, o Grupo City, não se manifestasse pela mesma razão alegada por Mattos. Portanto, foi uma grata surpresa para muitos.