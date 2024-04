Fluminense joga pouco e traz empate do Peru

O Alianza foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 e poderia ter sido por mais, porque não criou nada e ainda viu o adversário perder dois gols.

Logo no reinício da partida, novo tento foi desperdiçado pelos peruanos, mais agudos no gramado, embora com menor posse de bola.

Inegável a falta que fazem Ganso, Keno, Kennedy e, sobretudo, Cano, mas o Flu pouco perigo produzia.

Aos 60 minutos, Fernando Diniz sacou os veteranos Felipe Melo e Marcelo para o garoto Kauã Elias e o experiente Douglas Costa jogarem.

E como quem não faz merece tomar, aos 72, escanteio pela direita na cabeça de Marquinhos e o Tricolor empatou 1 a 1.

Diante da má atuação, era um prêmio. E foi.