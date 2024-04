O craque, um clássico à procura de quem o salve

É a clássica saga do herói no cinema.

O garoto pobre é apaixonado por Elisa (Eva Wilma) e disputa o coração dela com um rival rico.

Apaixonado por futebol, vai a São Paulo tentar a sorte, por indicação faz um teste e passa no Corinthians, interpretado pelos próprios jogadores do Corinthians à época.

Na final da Taça da Amizade, contra o Carrasco do Uruguai (referência à Copa de 1950), no Pacaembu, terá de superar o trauma do joelho e jogar no lugar do camisa dez do time, Carbone (que atua inclusive interpretando a si mesmo na crise de apendicite e no hospital).

Vale lembrar que naquela época jogos internacionais eram raros e tratados como verdadeiras disputas diplomáticas pelos torcedores.

As cenas do jogo no filme são de uma partida real contra o Olimpia do Paraguai, válida pela verdadeira Taça da Amizade de 1953, vencida pelos Mosqueteiros por 5×2, com dois gols de Carbone, no Pacaembu lotado.